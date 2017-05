Julie Lescaut - Mission spéciale  

Après avoir été recueillie errante par Julie, une jeune fille de 17 ans parvient à se suicider en se jetant d'une fenêtre du commissariat. Julie comprend que l'adolescente avait été violée la veille, après avoir absorbé à son insu du GHB au club la Marina. Principal suspect : Steller, un voyou, trafiquant de drogue, second du patron de la Marina. Julie veut interpeller ce suspect. Mais sa hiérarchie l'en empêche et la contraint à collaborer avec une brigade des stups sur le point d'arrêter toute la bande de la Marina. Kaplan est choisi pour s'infiltrer auprès du groupe, avant la préparation du braquage d'un convoi transportant de la cocaïne destinée à être détruite. Mais l'opération est un fiasco. Bravant les ordres de Julie, Kaplan - qui se sent responsable de la mort de Céline - décide alors de retourner auprès des truands. Tandis que Julie cherche à récupérer Kaplan, celui-ci est identifié et enlevé. Pour Julie, une course contre la montre s'engage alors pour sauver son fidèle lieut