Julie Lescaut - La nuit la plus longue  

Alertée par un ilôtier, JULIE, aidée de ses hommes, arrête CAILLAUX, bandit multirécidiviste et roi de l'évasion, alors qu'il était avec sa jeune femme NADIA et son fils. JULIE reçoit un concert de louanges de la hiérarchie et des médias, mais elle n e goûte guère ce genre de publicité. Elle l'apprécierait encore moins si elle se doutait des conséquences de cette médiatisation. Le juge des affaires familiales, la DDASS et l'antigang demandent conjointement à JULIE de retirer son fils à la femme d e CAILLAUX et de mettre cette dernière à l'ombre, mais JULIE ne l'entend pas de cette oreille. Elle n'a rien contre NADIA, qui n'a pas l'ombre d'un casier et semble être une très bonne mère. Ce dont JULIE ne se doute pas encore, c'est que la justice n 'est pas la seule à s'intéresser à CAILLAUX. Ses complices, avec lesquels il était sur le point de monter un sse, sont furieux. Pour obtenir la libération de leur chef, ils ne trouvent qu'un moyen...