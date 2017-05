Julie Lescaut - Sans pardon  

Alors qu'il accompagne un matin son amie ARIANE au lycée où elle enseigne, N'GUMA empêche, avec l'aide du proviseur BAYLAU, deux types cagoulés d'agresser un prof en pleine salle de classe. Quelques heures plus tard, et sous les yeux d'ARIANE, BAY LAU est enlevé à la sortie du lycée. Les hypothèses d'un lien avec l'accident du matin ou d'une vengeance d'élèves récemment sanctionnés sont vite écartées et faute du moindre signe des ravisseurs, l'inquiétude grandit d'heure en heure. Le lendem ain, la camionnette ayant servi à l'enlèvement est aperçue par une patrouille sur un terrain vague alors qu'un jeune type THIERRY s'apprête à l'incendier. THIERRY prend la fuite en scooter. Tentant d'échapper à la voiture de patrouille qui le pou rsuit, il brûle tous les feux et finit par percuter de plein fouet une voiture conduite par MOTTA : il meurt sur le coup. JULIE a la tâche difficile d'annoncer la mort de THIERRY à sa mère qui, effondrée, ne comprend pas..........