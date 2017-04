Julie Lescaut - Pirates  

Depuis quelques temps des pirates de la route agressent des automobilistes pour leur voler leurs véhicules. Sur une route isolée, ils guettent leur proie, de préférence des femmes ou des personnes agées qu'ils intimident en faisant preuve d'une violence extrême. la fréquence des agressions des pirates augmente et crée rapidement un climat de psychose. Sarah, stagiaire dans un cabinet d'avocat, s'est vu confier la veille la voiture de son patron pour lui faire diverses courses. Elle doit aller le prendre chez lui le matin pour l'accompagner au cabinet. En se rendant chez lui, elle est violemment agressée par deux pirates cagoulés qui s'emparent de la voiture de son parton et la laisse en etat de choc. Avertie par une automobiliste, Julie intervient avec ses hommes. Elle est en train de s'occuper de Sarah encore traumatisée quand elle recoit un appel du commissariat. On signale un cadavre sur le bord de la route non loi du lieu ou ils se trouvent. Julie s'y rend. Il s'agit de Jean-Luc B