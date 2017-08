Julie Lescaut - Propagande noire  

Sur la voie ferrée, le corps d'un jeune comptable disparu depuis trois jours, est retrouvé mort. Dans sa poche, il y a une lettre de suicide et tout porte à croire que le jeune homme s'est jeté sous les roues du train. Julie Lescaut et ses inspecteur s informent la femme du jeune homme de la terrible nouvelle. Celle-ci ne peut pas croire au suicide de son mari. Ils allait fêter leur premier anniversaire de mariage à Venise et ils pensaient bientôt faire un enfant. Bref ils étaient heureux. Pourta nt, la jeune femme reconnait formellement l'écriture de son mari. Intriguée, Julie charge Kaplan, son nouvel inspecteur, d'enquêter sur ce mystérieux suicide. La tâche n'est pas facile. Le corps ne peut être identifié et le médecin légiste ne peut ré pondre à la question : suicide ou meurtre ?...