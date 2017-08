Julie Lescaut - Recours en grâce  

Coup sur coup, deux événements viennent secouer la ville des Clairières, dans laquelle Julie Lescaut occupe le poste de commissaire de police. Un malade mental particulièrement dangereux s'évade de l'hopital psychiatrique où il était enfermé. Assasin d'une petite fille, Leroy avait bénéficié lors de son procès de l'article 64 du Code Pénal qui reconnaît l'irresponsabilité d'un criminel au moment des faits, et ainsi échappé à la prison. Dans la même nuit, Paul, l'ex mari de Julie Lescaut est victime d'un accident de voiture. Plongé dans le coma, il lutte contre la mort dans un service de réanimation. Mais rapidement, on découvre que l'accident est une réalité dû à un sabotage. Qui pouvait en vouloir à Paul, avocat de renom, et pourquoi... Malgré son divorce, Julie est toujours restée proche de Paul, et pas seulement à cause de leur deux filles, Sarah et Babou, qui partagent leur vie entre les deux foyers de leur parents. Malgré la tristesse et l'angoisse; Madame le commissaire doit men