Julie Lescaut - Les risques du métier

Lorsque Julie et son équipe arrivent dans la salle des mariages de la Mairie du 16ème, c’est la panique. Pompiers et ambulanciers tentent de gérer les invités d’un mariage, victimes d’un braquage en pleine cérémonie. Le marié, un homme d'affaires, frappé par les agresseurs, est inconscient, et sa future femme, Carine Bonnet, sous le choc. A terre, gît le corps d’une jeune femme, Hélène Vendry, lieutenant de police, tuée par balle par les braqueurs alors qu’elle cherchait à intervenir. Commençant son enquête, Julie apprend que le profil de la mariée n'est pas celui qu'elle imaginait : Carine travaille comme "technicienne de surface" dans une société de nettoyage et c'est une ancienne taularde qui a purgé six ans de prison pour le meurtre de son mari… Mais lorsqu'elle veut l'interroger, Julie découvre que Carine a disparu avec ses deux fils qui sont adolescents. Pourquoi ? Que veut-elle cacher ?