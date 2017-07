Julie Lescaut - Rumeurs  

Une folle rumeur court dans la ville : un maniaque aurait assassiné plusieurs adolescentes. l'un des cadavres se trouverait à la piscine municipale. Très vite, Julie Lescaut constate que la rumeur n'est pas fondée. Mais il est trop tard, un vent de panique a saisi Les Clairières et un jeune métisse de 18 ans , Stéphane Marti, est accusé par la ville de trois meurtres imaginaires. Afin de calmer les esprits Julie convainc la population que tout ceci n'est qu'une fausse rumeur. Hélas, le landemain, on découvre le cadavre d'une adolescente flottant dans l'eau de la piscine... Julie doit plus que jamais se montrer efficace et trouver le coupable avant que la violence ne s'empare de la ville. Dépéché sur place pour "redynamiser" le commissariat de Julie, l'inspecteur Bellamy, jeune et arriviste, pousse Julie à se hâter à appréhender Stéphane au vu de certains indices qui semblent accuser le jeune métisse. Mais Julie n'entend pas se laisser dicter sa conduite par des "on-dits", et encore