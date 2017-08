Julie Lescaut - Le Secret des origines  

Etre flic, ce n'est pas toujours drôle... Mais quand en plus votre enquête touche de près votre vie de famille, ça peut devenir carrément très compliqué. Un employé de la DDASS est retrouvé mort dans les archives saccagées. Une décharge de pistol et à bout portant. Un témoin se présente, spontanément : il a vu le meurtrier s'enfuir. Le meurtrier se présente au commissariat et avoue. Jusque là, tout va bien. Sauf que le suspect numéro un n'est autre que Louis, le petit ami de Sarah Lescau t. Louis, au lieu de protester de son innocence, s'accuse. C'est un enfant adopté et s'il a volé son dossier à la DDASS, c'est pour vérifier ce qu'il croit être le secret de ses origines...