Julie et Roland rejoignent Motta sur les lieux d’un meurtre. La victime est Fanny Delerme, qui n’est autre que la fille de George Delerme, directeur adjoint de la Police Nationale. Soudain Julie découvre une bombe sur les lieux du crime et évacue tout le monde en catastrophe. Roland est grièvement blessé et tombe dans le coma. A la demande de Delerme qu’elle connaît bien, Julie récupère l’enquête et lui promet de retrouver le meurtrier de sa fille…