Julie Lescaut - Travail fantôme  

La fête foraine s'installe aux Clairières, comme chaque année. Mais cette année, Babou a grandi et elle tombe amoureuse du beau Teddy, 17 ans, grand manitou des manèges. Catastrophe, alors qu'on le met en marche, un cadavre tombe du train fantôm e. Personne ne connaissait la victime, affirment avec unanimité tous les forains. Seul Teddy, le beau jeune homme, paraît très troublé... Que sait-il ? Et qui est-il exactement, ce garçon malin et débrouillard qui ne sait ni lire, ni écrire mais qui a pourtant une autorité naturelle et le don d'obtenir ce qu'il veut de ses patrons, les deux terribles frères Pastor ?...