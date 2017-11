Julie Lescaut - Une affaire jugée

Alors que la fille au pair destinée au petit Pavel arrive chez Julie, une jeune femme, Laurence Nobel, fait une tentative de suicide... Elle vient d'apprendre qu'elle a provoqué la mort d'une fillette dans un accident de voiture. Julie l'envoie à l'hopital. A peine sortie de l'hopital, la jeune femme va voir son ex-amant et le pousse par la fenêtre. Accident ou meurtre ? ou affabulation ? Laurence a-t-elle vraiment tué ? ou bien couvre-t-elle d'autres coupables ? A la maison- et à la surprise de Julie, la fille au pair se trouve etre un garcon...Simple erreur administrative ou usurpation d'identité ? Au commissariat, Héroux se trouve au coeur d'une bien étrange affaire d'escroquerie et de prostitution amateur, que Motta entreprend de démèler, tandis que Julie s'efforce de comprendre le drame de Laurence, femme blessée incapable de surmonter sa culpabilité. Tache d'autant plus complexe que Laurence est bientot accusée d'une tentative d'empoisonnement sur son mari... Et que c'est Pierre