Julie Lescaut - Vengeances  

Franck Carpentier, le patron d'une petite agence de voyage est assassiné alors qu'il déjeunait seul dans un parc de la ville. Julie et ses hommes mènent l'enquête. Ils découvrent que sous la façade du bon père de famillle, Carpentier gérait une gigantesque escroquerie aux locations de vacances. L'assassin est-il une de ses 300 victimes ? Julie s'intéresse en particulier à Jean-Yves Lacroix, un chômeur qui se consacre depuis 2 ans à apprendre le droit et à rassembler des preuves contre Carpentier. Mais l'enquête bifurque : Rebecca, la femme de la victime est introuvable. Elle a quitté le domicile conjugual la veille du meurtre emmenant Fanny, sa petite fille de 9 ans. Lancés à sa recherche, les policier s'interessent de près à Rémi Mauriac, ex-mari de Rebecca et père de Fanny qui vient de passer six ans en prison pour des malversations immobilières.