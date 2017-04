Julie Lescaut - Le voyeur  

Alors que Julie s'entraine avec ses hommes au stand de tir et prépare un week-end de rêve avec son ami de coeur, l'avocat Pierre Verdon, un drame éclata aux Clairières : un voyeur assiste - ou croit assister - à un viol suivi d'un meurtre. Julie intervient rapidement. Elle se rend chez la jeune femme agressée qui parait parfaitement en forme et nie l'agression. On la retrouve morte deux jours plus tard. Le voyeur témoin aussi. Quand Julie croit enfin tenir le coupable, celui-ci s'en tire avec un alibi apparemment indiscutable. Qui tue ? Qui protège qui et pourquoi ? Enquête difficile, presque impossible, qui mobilise toutes les énergies...Oublié le week end de rêve. D'autant que Sarah, à l'étroit dans son studio, a décidé de faire sa pendaison de crémaillère chez sa mère... Fête qui dégénère bientot en catastrophe grâce au savoir faire du fils de Verdon, l'amant de Julie.