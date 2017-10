Le Comte de Monte-Cristo : après sa mort, le souvenir de Jean Rochefort sur HD1

Par MYTF1 | Ecrit pour HD1 |

Depuis plusieurs décennies, Le Comte de Monte-Cristo fait partie des monuments de la littérature française. Il a donc bien fallu tout le talent de la réalisatrice Josée Dayan en 1998 pour adapter l’œuvre en une saga pour la télévision. Une saga que HD1 fait revivre dès mardi 24 octobre, à 21 heures, en diffusant le premier des quatre épisodes de ce téléfilm. Et les autres suivront les semaines suivantes.

L’histoire est sans doute familière des adeptes de l’œuvre d’Alexandre Dumas : Edmond Dantès, ancien marin évadé du château d’If et victime d’un complot, va tout faire pour prendre sa revanche sur celles et ceux qui l’ont trahi des années auparavant et le pensaient mort. Et pour rendre hommage à l’œuvre de l’écrivain à succès, il fallait donc bien la crème de la crème du cinéma français.

Gérard Depardieu et Jean Rochefort

Ainsi, Josée Dayan s’est offert une distribution cinq étoiles pour sa saga. Gérard Depardieu prête ses traits à Edmond Dantès, et Jean Rochefort incarne avec force Fernand Mondego, comte de Morcef. L’occasion parfaite donc pour admirer avec émotion l’éloquence noble du comédien français décédé le 9 octobre dernier, à l’âge de 87 ans. Au casting, certains apprécieront la présence de Pierre Arditi, Florence Darel, Christopher Thompson, ou encore Julie Depardieu

Rendez-vous sur HD1, dès le mardi 24 octobre donc, pour découvrir ou redécouvrir les aventures d’Edmond Dantès, et sur MYTF1 pour voir et revoir en replay les épisodes de la saga.