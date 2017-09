Florent Manaudou, guest de Section de recherches

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour HD1 |

A 26 ans, Florent Manaudou accumule les talents. Nageur, handballeur, roi des réseaux sociaux et désormais acteur ! Le double médaillé d'argent aux derniers Jeux Olympiques de Rio s'essaye désormais à la comédie. Une nouvelle corde qu'il ajoute à son arc. Déjà, au mois de mai dernier, le frère de Laure Manaudou faisait ses premières armes dans la série Munch, mené par Isabelle Nanty et Lucien Jean-Baptiste. Une première expérience réussie qui a poussé le jeune homme à s'essayer à un autre registre. Cette fois-ci, le beau gosse s'essaye à la fiction policière en devant guest d'un épisode de Section de recherches.

Et qui dit nouveau rôle dans une série dit nouvelle coupe de cheveux ! En annonçant qu'il rejoignait le casting de Section de recherches le temps d'un épisode, Florent Manaudou en a profité pour passer par la case coiffeur. Et le résultat est surprenant ! Après son passage entre les mains des maquilleurs, le sportif est tout simplement méconnaissable ! C'est sur Insta­gram que le jeune homme a fait part de cette nouvelle tête. Sur le cliché, il appa­raît le sourire timide et laisse entrevoir ses bouclettes de part et d'autres de ses cheveux.

Un nouveau look qui a fait réagir les internautes, très nombreux à avoir commenté la nouvelle coupe de l'acteur. "Trop beau, ça te rajeuni", "on te donne même pas 15 ans, mais tu es toujours aussi beau", "beau gosse Florent, ça te va trop bien", écrivent-ils. Pour informations, sachez que le nageur incarnera Gabriel, un adolescent de 17 ans. Pour le reste, il va falloir attendre la diffusion de la prochaine saison de Section de recherches, prochainement sur TF1 !

Les acteurs de Section de recherches, complices à la vie comme à la série