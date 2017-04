Section de Recherches : ce soir, ne ratez pas la fin palpitante de la saison 11

Par ZY | Ecrit pour HD1 |

Avec une moyenne de plus de six millions de téléspectateurs, Section de Recherches reste l’une des séries les plus plébiscitées de la télévision française. Le programme qui existe depuis 2006 avec toujours Xavier Deluc à sa tête dans le rôle de Martin Bernier s’apprête à baisser le rideau sur sa onzième saison. En effet, TF1 diffuse ce soir dès 21h00 l’épisode 14, le dernier de la saison. Et pour le coup, Martin Bernier devrait vivre des moments difficiles et embarquer les téléspectateurs dans une histoire palpitante.



En effet dans cet ultime épisode intitulé Prêt à tout, Martin Bernier risque d’emprunter des chemins dangereux et d’entraîner toute son équipe dans cet engrenage. Alors que Garance, une femme qu’il a fréquentée après l’échec de son mariage, est retrouvée morte étranglée, le capitaine Bernier, d’habitude si scrupuleux, va prendre de vrais risques pour tenter de retrouver le meurtrier.



Le personnage de Xavier Deluc est d’autant plus attristé par cette tragédie que la victime était venue le voir une semaine auparavant pour lui demander de l'aider à prouver l’innocence de son demi-frère actuellement incarcéré pour meurtre. Pour résoudre cette affaire, Bernier ne va pas hésiter à franchir la ligne jaune pour faire éclater la vérité au risque de s’attirer les foudres de sa hiérarchie.



Alors si vous voulez savoir ce qu’il risque d’advenir de Martin Bernier dans cet ultime épisode de la saison 11, ne ratez pas sa diffusion ce soir sur TF1.