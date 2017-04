Section de recherches - Connexion dangereuse  

En pleine discussion par webcams interposées avec une amie, Myriam Rénier, 38 ans, se fait agresser chez elle par un intrus. Le regard fixé sur l’écran de son ordinateur, son amie, effrayée et impuissante, aperçoit un homme cagoulé. Quand la SR arrive, le corps a disparu… Myriam Rénier est-elle morte ou vivante ? Cette femme fragilisée par le décès récent de sa mère passait beaucoup de temps dans le monde virtuel d’internet; Et si elle avait fait une mauvaise rencontre ?... Le malfaiteur a une heure d’avance sur les enquêteurs ; une course contre la montre s’engage alors pour la SR …