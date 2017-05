Sous le soleil - La vérité  

Jessica est revenue des Etats-Unis avec sa fille Audrey, bien déterminée, malgré son cancer dont elle n’est pas encore guérie, à innocenter Laure du meurtre de Caroline. Avec la volonté qu'on lui connaît, elle enquête sur Caroline et sur ses activités à New York. Elle épluche ses dossiers. Clara, qu’elle a accueillie chez elle, reste à ses côtés et s'intéresse de près aux investigations. Parmi les dossiers de Caroline, un nom lui fait écho, un nom qu'elle a déjà entendu ici, à Saint-Tropez. Jessica creuse cette affaire concernant une grande société de cosmétique ayant des intérêts dans le sud de la France. Elle décide de prendre rendez-vous avec leur avocat et découvre François l’ex associé et compagnon de Caroline. Il est nerveux. Jessica est convaincue qu'il cache quelque chose et en parle à Antoine qui devient presque fou à l'évocation de son nom! Jessica parvient à le calmer et ils échafaudent tous les deux un plan pour faire craquer François et lui faire avouer le meurtre de Caro