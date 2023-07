Episode 37

Sarah et Ahmed, qui n'ont pas digéré la décision de s'auto-nominer avec Vivian et Eva à la Table du Pouvoir, ont décidé de quitter l'aventure. Un choix qui a bouleversé le jeu et provoqué une cérémonie surprise dès le retour de plage des couples. L'avenir des Jaunes, Eva/Vivian est entre les mains des deux clans. Tous les couples doivent procéder aux votes et ainsi décider de leur sort. Quel sera le choix de la "Bande organisée" ? Suite à l'abandon des Rouges, les Oranges Nadège/Stefano font leur grand retour ! Ils n'ont qu'un seul objectif, éliminer les Gris, Valeriya/Maxime. Elsa annonce le nouveau pilier de la semaine : la solidarité. L'épreuve pilier met les nerfs des couples à rude épreuve. Qui arrivera dernier et sera donc nominé pour cette semaine ? La Bataille des Couples, Saison 03 Episode 37, diffusé le Lundi 18 octobre 2021 sur TFX.