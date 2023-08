Le 22H Darius Rochebin avec Laura Latchan du 4 août

Darius Rochebin devient le visage des weekends de LCI et présentera pour cette nouvelle saison les trois soirées en prime time, aux cotés d'Alexia Mayer, chaque vendredi, samedi et dimanche, de 20h00 à 21h00, puis de 22h00 à minuit. À son talent reconnu d'intervieweur hors pair s'ajouteront sa maîtrise de l'histoire et son regard singulier sur la politique. Chacune des trois soirées sera marquée par le grand entretien avec une personnalité de premier plan dans le 20h, avec un accent particulier sur la politique le dimanche soir. Les trois soirées seront rythmées par l’actualité tout en offrant des suppléments qui éclairent l’information du jour : séquences d’histoire enrichies par des archives ou encore des portraits de personnalités.