“Contrôle d’identité, à quoi ça rime”, “Pays-Bas, la révolte des paysans” et “L’Inde, amie inévitable…”

Ce mardi matin, Claire Hédon, défenseure des droits, disait lors de son interview dans le Parisien qu'il y a urgence à tracer les contrôles d'identité. Quand on dit cela, la question qui est derrière, c'est la question du contrôle au faciès. Le problème, c'est que lors des contrôles d'identité, ceux qui sont contrôlés, sont ceux dont l'origine ethnique fait dire que ce ne sont peut-être pas des Savoyards et des Berrichons, mais ils sont Français quand même. Jean-Michel Apathie se demande pourquoi on le fait en France, parce qu'on ne le fait pas partout, et cela rime vraiment à quoi ? On parle beaucoup de la montée de la droite en Europe. C'est vrai qu'en Espagne, il pourrait y avoir de l'alternance. On le voit aussi en Allemagne avec la montée de l'AFD. Mais aux Pays-Bas, alors qu'il va y avoir de nouvelles élections, un nouveau parti émerge : "La révolte des paysans". De quoi s'agit-il et que nous disent-ils ? C'est un parti qui a été créé en 2019 et qui est aujourd'hui le premier parti du pays, selon les sondages et même selon l'élection provinciale qui servait à élire les grands électeurs, qui date de mars. Selon François Lenglet, c'est la première fois que la question climatique fait chuter un gouvernement. Nous allons recevoir Narendra Modi, le Premier ministre de l'Inde depuis 2014, ultranationaliste. Il est à rappeler qu'il est à la présidence du G20 depuis décembre 2022 et qu'il va organiser le prochain sommet du G20 à New Delhi en septembre. Il a été reçu en grande pompe à Washington, il y a moins d'un mois. Donc Paris n'aura pas le choix, estime Abnousse Shalmani, nous allons devoir le recevoir en grande pompe, l'Inde est une inévitable amie.