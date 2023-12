"Immigration, vive la clarification", "Une santé à prix d'or" et "Milliardaires, la folie des grandeurs"

Ce soir du mardi 19 décembre, on va peut-être voir la fracture au sein de la macronie, suite au vote sur la loi immigration. D'après Ruth Elkrief, il y aura une clarification si on ne retire pas ce texte. "Si ce soir Emmanuel Macron retirait ce texte, on retomberait dans tous ces malentendus, dans ces tabous sur l'immigration et qui vont encourager les Français à considérer, encore, que la classe politique ne les représente pas", affirme-t-elle. Ça bouge pour les mutuelles et pas forcément à notre avantage. Une enquête de la Mutualité française prédit l'évolution des tarifs en 2024. Une hausse de 8,1% sur les cotisations s'appliquera. Ils se décomposent différemment suivant nos contrats, mais on est à une hausse de 9,9% en moyenne dans les tarifs prévus par les mutuelles pour les contrats collectifs et plus 7,3 pour les contrats individuels. Cette augmentation est beaucoup plus forte que d'habitude. D'habitude on est entre 2,5 et 4,7%. " Ça n'est probablement que le début des augmentations importantes", souligne François Lenglet. Mark Zuckerberg aurait un curieux projet immobilier à Hawaï. Il s'agirait d'une immense propriété partagée de deux manoirs principaux. Le tout d'une superficie de 57 000 pieds carrés. La propriété est encerclée par un mur de deux mètres. Son système de vidéo-surveillance est ultra sécurisé. Pour un élu local de cette île de 70 000 habitants, on ne trouve ce niveau de sécurité que pour des sites militaires hautement sensibles. Tout cela valent la modique somme de 250 millions d'euros. C'est l'un des projets de construction personnelle les plus chers. "Ce n'est pas ça qui va le ruiner", pense Abnousse Shalmani. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.