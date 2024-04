Les partis : “Jean-Marie Le Pen, une page se tourne ?”, “Retraites… Tout ça pour rien !” et “Les éléphants de la discorde”

On a appris que le patriarche de la famille Le Pen était placé sous mandat de protection future. C'est-à-dire une personne majeure qui décide, sous conseil de ses proches, son avocat, en toute conscience en quelque sorte, de préparer le jour où elle ne sera plus en capacité de gérer ses intérêts. C'est une décision prise il y a plusieurs mois, rendue publique ce mercredi. Ruth Elkrief se demande si Jean-Marie Le Pen est une page qui se tourne. Des semaines de manifestation et de mouvement syndical uni pour dire que la réforme est anti-sociale, ignoble ; des milliards de manques à gagner pour 60% des entreprises lors de ces grèves ; un scénario de crise épouvantable sur le terrain politique français. Selon Pascal Perri, ces six mois de crise n'ont servi à rien. Quand les chiffres qui ont servi de base de calcul sont faux, le résultat est faux. Il faut donc recommencer. Le Botswana abrite la plus importante population d'éléphants au monde, que la cohabitation est devenue difficile. Après les critiques de Berlin à l'encontre de la chasse aux pachydermes que son pays pratique pour réguler les populations, le président du Botswana menace d'envoyer 20.000 éléphants en Allemagne. Abnousse Shalmani aime l'idée de donner des éléphants à des pays qui ne pratiquent pas le braconnage, mais qui perdent leurs éléphants.