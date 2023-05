Les partis pris : "1er mai, la violence au rendez-vous", Fitch rappelle E. Macron à l'ordre" et "L'ombre de Wagner plane sur le Soudan"

La journée de manifestation de ce lundi a tourné à la violence, avec notamment un blessé grave du côté des forces de l'ordre. Selon Jean-Michel Aphatie, l'idée que les services d'ordre des syndicats étaient capables de canaliser ces mouvements et de permettre aux gens de défiler en sécurité est fausse. Et que finalement la police est incapable de déterminer les moments où les groupes de manifestant deviennent violents. Selon lui, on manque de porte de sortie, qu'une nouvelle manifestation n'aurait aucun sens et que cette mobilisation n'est pas extraordinaire. Les agences de notation, comme Fitch, sont chargées de délivrer des audits sur la solidité financière des gens, qui empruntent de l'argent comme les États, des entreprises. Elles s'adressent aux investisseurs sur la fiabilité d'un État. C'est la première fois qu'une agence de notation indique dans sa conclusion qu'il y a un risque social et politique dans un pays appartenant au G7. Selon François Lenglet, les images de la manifestation de ce lundi ne vont pas arranger la note dégradée qu'a eue la France, car il dit "Le 1er mai s'est invité en quelque sorte dans la notation financière". L'ombre de Wagner est en conflit avec l'ombre de Moscou depuis longtemps. Au Soudan, la seule chose qui intéresse la Russie, c'est sa porte d'entrée sur l'Afrique afin d'installer une base militaire à Port-Soudan, qui est une ouverture sur la mer rouge. Wagner et ses mercenaires eux, s'intéressent au Darfour et son or. Darfour qui est le deuxième producteur d'or de l'Afrique. Abnousse Shalmani trouve cela absolument passionnant, mais que malheureusement cela a crée une guerre civile.