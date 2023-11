Les partis pris : "Actes antisémites, le dérapage d'un imam", Xi Jinping/Biden, l'effet côte-ouest" et "EDF, ce n'est pas le bon tarif..."

Abdelali Mamoun, imam de la Grande Mosquée de Paris, a déclenché une polémique ce mardi après avoir demandé "des éléments concrets" sur le nombre d'actes antisémites commis en France. Face à cela, il s'est excusé dans l'après-midi de ce mardi 14 novembre. Mais le mal est fait selon Ruth Elkrief. Elle a été sidérée d'avoir entendu ses propos et juge cela d'horrible. À l'occasion d'un nouveau sommet de Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec), le président américain, Joe Biden, reçoit, cette semaine à San Francisco, le président chinois, Xi Jinping. La guerre des puces, c'est-à-dire la guerre technologique continue. Abnousse Shalmani pense que les États-Unis sont encore largement devant et que les Chinois ne sont pas encore attractifs face à la guerre économique. Depuis la guerre en Ukraine, l'énergie n'est plus une commodité de base, mais un bien précieux. De son point de vue, Pascal Perri pense qu'EDF ne sert pas à réaliser des bénéfices comme toutes entreprises qui servent de dividendes à l'actionnaire. Il pense qu'il est là pour soutenir l'effort industriel. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.