Les partis pris : "Adolescent tué, il faut réagir ensemble ", Prix planchers, la fausse bonne idée" et "Trump, la brutalité dans le texte"

Arlette Chabot trouve insupportable la mise à tabac de l'adolescent de quinze ans, en Essonne, qui a fini par le tuer. Le drame a été pour tous les Français, à commencer par le maire de Viry-Châtillon, un grand moment d'émotion. Il faut lutter contre la violence et trouver une solution ensemble, selon elle. Contre l'avis du gouvernement, les députés votent pour des prix planchers, visant à garantir "un revenu digne aux agriculteurs". Pour Nicolas Bouzou, c'est une mauvaise idée, car cela va entraîner à une surproduction aboutissant à des stocks puis à des invendus. La compétitivité de la production sera diminuée, il y aura donc plus d'importations et un déficit commercial croissant, entraînant l'augmentation des coûts de production. Donald Trump n'a plus de limite, ni de ligne rouge. Sa cible favorite est Joe Biden. Dans son dernier discours, il disait : "Nous libérerons cette nation de Joe l'escroc et de son armée d'immigrés. Nous devons virer Joe l'escroc le plus vite possible". Pour lui, les immigrés sont des animaux qu'il faut abattre. Catherine Jentile de Canecaude pense qu'il fait carrément appel au meurtre.