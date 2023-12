Les partis pris : "Afrique, Poutine ne lâche rien...", "Loi immigration, tous perdants ?" et "Les oubliés de la voiture électrique"

Sous la houlette du ministère de la Défense, la Russie tente de renouveler son dispositif africain et de faire oublier Wagner sur le continent. La marque a été remplacée par une nouvelle enseigne baptisée "Africa Corps". L'objectif de ce nouveau dispositif a été clairement défini par Igor Korotchenko, ancien colonel et rédacteur en chef de la revue russe "Défense nationale". Le Kremlin, après avoir éliminé Evgueni Prigojine, ne veut absolument pas renoncer à son influence sur l'Afrique. Pour Catherine Jentile, ce nouveau label de la présence russe en Afrique montre que partout ailleurs, Vladimir Poutine ne lâche rien. Arlette Chabot, elle, est revenue sur l'événement politique de la semaine, la saga autour de la loi immigration. Elle se demande justement si les partis politiques sont tous perdants dans cette histoire. On ne connait pas encore la fin, car tout va reprendre lundi prochain et on verra si les 14 sages réunis en commission paritaire trouveront un compromis. Dans son intervention, Arlette Chabot décrit les différents scénarios possibles. Quant à Dominique Seux, il s'est intéressé à la nouvelle aide de l'Etat, le leasing social à 100 euros pour acheter une voiture électrique. L'annonce a été faite par le président de le République lui-même jeudi. Ce système de leasing social va être mis en place à partir du 1er janvier 2024. La liste des voitures électriques éligibles à ce dispositif a été également publiée. Dominique Seux estime que c'est une bonne idée, car le basculement vers la voiture électrique est absolument indispensable. Mais il doute un peu parce que le bénéfice de ce système est réservé à la moitié des Français les plus modestes. Ce qui implique que l'Etat va dépenser 13 000 euros par voiture. Alors, l'éditorialiste se demande si l'autre moitié des Français n'est-elle pas l'éternel oublié de tous les dispositifs sociaux.