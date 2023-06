Les partis pris : "Alger, toujours plus proche de Moscou", "SNU, la montagne accouche d'une souris" et "La France imagine l'avion sans kérosène"

Pour le Forum économique international de Saint-Pétersbourg de cette année 2023, Vladimir Poutine tente de prouver au président algérien que la Russie est tout sauf isolée sur la scène mondiale. Comme Alger est un gros acheteur d'armes russes, récemment aussi, il y a eu des manœuvres communes entre les deux armées. Selon Catherine Jentile de Canecaude, pour la Russie, l'Algérie est une belle prise de guerre et le président algérien a fait un beau cadeau à Poutine, en réintroduisant dans l'hymne algérien un couplet anti-français. Ce qui rapproche de plus l'Alger à Moscou. Le SNU va être intégré en classe de seconde et issus de lycées volontaires, il va réaliser le séjour de cohésion de douze jours qui ne sera pas obligatoire, contrairement à ce qui a été dit par Emmanuel Macron le 17 mars 2017. Selon Jean-Michel Apathie, ce n'est pas fondamental si elle n'est pas obligatoire, mais aussi, il est déjà mal pensé depuis le départ, qui fait du SNU la souris accouché par la montagne. L'usage du kérosène en aviation permet d'alléger la masse totale à emporter à autonomie constante. D'un côté, il y a des gens qui disent qu'il faut baisser la demande, il faut moins voler et de l'autre côté, un ensemble de personnes qui propose la technologie, où se situe Emmanuel Macron ? Dominique Seux, affirme les dires d'Emmanuel Macron, se retirer du marché n'est pas une solution. Cependant, il faut introduire des biocarburants pour supprimer petit à petit le kérosène.