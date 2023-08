Les partis pris : "Allemagne, l'économie malade de l'Europe", "Été politique, qui a gagné, qui a perdu"et "Gabon, le coup d'Etat inévitable"

Longtemps citée en exemple, l'économie allemande est actuellement mise à l'épreuve. Pour cette année 2023, on prévoit 0,1 % de croissance (FMI) et 0,4 % (gouvernement allemand). À titre de comparaison, on prévoit 0,6 à 0,7 % en France pour la même année. Malgré le fait que le pays ne connaît pas de récession, Pascal Perri estime pourtant que l'Allemagne vit un phénomène de contraction économique. Dans son intervention, l'éditorialiste explique les raisons de ce recul de l'économie allemande. Contre toute attente, Élisabeth Borne a réussi sa rentrée politique après avoir eu la chamade jusqu'à sa reconduction. Pour Ruth Elkrief, c'est la grande gagnante. Elle rappelle les bons points qu'a obtenus la Première ministre en été. En revanche, l'éditorialiste désigne comme perdant de l'été politique le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Au Gabon, ce mercredi 30 août 2023, des militaires putschistes ont annoncé dans la matinée la dissolution des institutions, la fermeture des frontières et le placement en résidence surveillée du président Ali Bongo. Pour Abnousse Shalmani, ce coup d'Etat est inévitable, car c'est le résultat de l'immobilisme qui a toujours existé dans le pays. Alors, pour elle, ce putsch marquerait la fin de la dynastie Bongo. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.