Les partis pris : "Allemagne, l'increvable antisémitisme ", "Marine Le Pen remporte la mise" et "Dénatalité, le grand déclassement"

Les actes antisémites se multiplient en Europe et outre-Atlantique depuis la guerre qui fait rage au Proche-Orient. En France, les étoiles de David sont peintes sur les murs de certains immeubles. Mais que dire de l'Allemagne ? Évidemment, il y a un contexte particulier en Allemagne qui découvre et redécouvre l'antisémitisme au cœur du pays. Abnousse Shalmani explique que depuis le 7 octobre, 1 800 délits antisémites ont été recensés en Allemagne. "C'est énorme" dit-elle. "Les signaux d'alarme montrent que la situation pourrait empirer. Il faut nous préparer à ce que les Juifs puissent être visés par des actes de violence" ajoute le docteur du renseignement intérieur allemand, Thomas Haldenwang, sur le site web d'information allemand "Der Spiegel". Si aujourd'hui se tenait l'élection présidentielle, qu'est-ce que ça donnerait ? Ruth Elkrief dit que : "Dans ce climat si particulier, Marine le Pen remporte la mise". Un sondage Ifop-Fiducial pour le Figaro et Sud Radio démontre sa parole. Le sondage voit Marine Le Pen entre 31 et 30% au premier tour, soit plus deux points par rapport au printemps. "C'est comme si au milieu de cette crise, elle progresse vers un parti attrape-tout.", consolide-t-elle. Le Japon décroche de la troisième place des économies mondiale, mais pas seulement. Il y a également la démographie qui est un déterminisme de l'économie, selon Pascal Perri. Il expose son point de vue sur l'écart de population entre l'Allemagne et le Japon, avec 83 millions d'habitants contre 125 millions, alors que le PIB du premier dépasse celui du pays du soleil levant. Il explique le recul japonais par des ratés industriels et un effondrement démographique, marqué par l'extrême vieillissement de la population. Le Japon perd ainsi un million d'habitants par an. Pour conclure son parti pris, Pascal Perri estime que "moins de naissances et à terme moins d'actif, c'est donc la conséquence d'une importation de la main-d'oeuvre ou à défaut l'appauvrissement".