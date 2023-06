Les partis pris : "Annecy, un choc difficile à surmonter, "Les fichiers (pas si) secrets de Trump", et "Baisse du Co2, les efforts paient"

Un homme a attaqué au couteau six personnes. Des enfants font partie des victimes. L'assaillant est un syrien, chrétien, en situation régulière et demandeur d'asile. Selon Jean-Michel Apathie, ce drame nous amène à parler de l'immigration. Il souligne que l'immigration fragilise la société française, mais nous n'arrivons pas à trouver des solutions satisfaisantes pour prévenir les problèmes. Donald Trump sera convoqué ce mardi 13 juin, au tribunal de Miami. Sept chef d'inculpation sera signifié à lui. Les FBI ont découvert 11 000 documents chez qu’il ne devrait pas avoir en sa possession, lorsqu’il a quitté la Maison Blanche. Il risque alors 20 ans de prison, mais il pourra toujours candidater à l'élection présidentielle. "Se poser en victime, il sait bien le faire Donald", estime Catherine Jentile de Canecaude. Il est important d'avoir des données sur les résultats de ce qu'on fait pour essayer de limiter le réchauffement climatique. Eurostat a publié le bilan des émissions de gaz à effet de serre. On constate alors qu'il y a un découplage entre la croissance européenne. Pour Dominique Seux, ce découplage est intéressant. "Mais il ne faut pas se dire que l'Europe a fait son boulot, 'elle n'a qu'à s'arrêter et les autres vont faire le job", dit-il. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.