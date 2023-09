Les partis pris : "Assaut du Capitole, une peine exemplaire", "Ouf, la Nupes c'est fini !", et "Écologie, arrêtons de nous culpabiliser"

L'ancien chef du groupe d'extrême droite américain Proud Boys, Enrique Tarrio, a été condamné ce mardi à 22 ans de prison. Il s'agit de la peine la plus lourde prononcée pour l'assaut contre le Capitole le 6 janvier 2021. Avant lui, c'était Stewart Rhodes, leader des Oath Keepers, qui avait pris 18 ans au mois de mai. Selon Abnousse Shalmani, ce sont des peines "exemplaires". Selon Ruth Elkrief, la Nupes est "morte" aujourd'hui. Fabien Roussel a présenté sa liste autonome aux élections européennes, qui auront lieu le 9 juin 2024. Pour elle, "c'est le coup de grâce". "Ce divorce a commencé depuis un certain temps. Les Écologistes aussi avaient décidé une liste autonome", explique-t-elle. Résultat, il ne reste qu'Olivier Faure et Jean-Luc Mélenchon, qui enchaînent les invectives sur les réseaux sociaux. Interrogée par Adrien Gindre ce matin sur LCI, Anne Hidalgo, maire de Paris, a déclaré qu'"on est un pays qui n'a pas engagé la transition écologique. Et Monsieur Macron et son gouvernement n'ont pas compris que tous seuls, ils ne peuvent rien". "Arrêtons de nous culpabiliser", lance Pascal Perri. Selon une étude, les émissions de CO2 par habitant en France sont de 6,12 t/an, contre 9,14 t/an pour l'Allemagne, 10,6 t/an pour la Pologne et 14,67 t/an pour le Luxembourg. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.