Les partis pris : "Aya Nakamura aux JO, polémique stérile", "Redevenons mineurs !" et "À Bruxelles, les narcos sont rois"

La chanteuse Aya Nakamura aurait été choisie par Emmanuel Macron pour chanter lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024. Cette décision fait l'objet d'une vive polémique. Plusieurs autres artistes et personnalités publiques lui ont montré leur soutien face aux attaques racistes. Pour Ruth Elkrief, cette polémique montre que la France ne va pas bien, qu'il y a un malaise et qu'on confond tout. Le groupe de minéraux industriels Imerys a annoncé le lancement d'un projet de mine de lithium dans l'Allier, sur la commune d'Echassières. Il s'agira de l'un des plus gros projets européens d'extraction de Lithium. La Commission nationale du débat public (CNDP) a décidé d'organiser un débat public sur les potentielles nuisances de l'implantation de cette mine. François Lenglet souligne qu'il faut peut-être se préparer à la fois à l'essor de la mine et le renouveau de ces débats. La Belgique est-elle en train de devenir un narco-État ? Qu'en est-il de l'Europe ? Les fusillades se multiplient à Bruxelles, conséquence de la guerre des territoires de la drogue, a priori entre la mafia albanaise et la mafia marseillaise. Au port d'Anvers, le total du trafic de drogue oscille entre 50 milliards et 60 milliards d'euros par an. Le 7 mars, Étienne Blanc, rapporteur de la commission d'enquête sénatoriale sur le narcotrafic, a estimé que "l'Europe est au bord d'un gouffre". Pour Abnousse Shalmani, "tout est trop tard, on est complètement envahi". Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.