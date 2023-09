Les partis pris : "B. Arnault, un don est un don", Le RN banalisé, faut-il s'inquiéter ?" et "La Corée du Sud en voie de disparition"

La famille Arnault donne dix millions d'euros en réponse à l'appel à l'aide lancé par les Restos du Cœur. Cela a déclenché des critiques d'autant plus que pour faire le don, Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, est accompagné de la ministre des Solidarités. François Lenglet trouve un peu regrettable le fait qu'on associe le pouvoir politique. Le RN banalise toujours tout sans apporter de réelles solutions. Selon Ruth Elkrief, il faut arrêter et donner les réponses aux questions sans démagogie et ne pas laisser le monopole aux extrémistes. Elle trouve formidable que les enquêtes de fond apportent des informations. La Corée du Sud est touchée par une crise. Le taux de natalité y est de 0,78 enfant par femme. On y trouve une accélération du vieillissement et une désertion des écoles. Selon Abnousse Shalmani, les Coréens sont les plus endettés avec une dette de 100% du PIB si bien qu'il y a eu 800 suicides entre 2014 au 2018 à cause de la dette.