Les partis pris : "Batteries, on assume le protectionnisme", "Influenceurs, enfin une loi au far west" et "Trump (re) touché... mais pas coulé"

Emmanuel Macron va annoncer jeudi une réforme du système du bonus électrique pour l'achat des voitures "électriques" en France. Cela va aboutir très concrètement à réserver le bonus aux voitures fabriquées en France ou en Europe, et plus en Chine, plus aux Etats-Unis ou ailleurs. Il élimine donc les voitures fabriquées en Chine, précise Dominique Seux. Cela consiste à réserver la prime de 5 000 à 7 000 euros à des voitures dont les batteries auront été faites en France ou en Europe. À partir du 1er janvier 2024, pour bénéficier du bonus, il faudra que la batterie fût fabriquée dans des conditions qui utilisent l'électricité propre, pas avec du charbon, mais avec des renouvelables ou du nucléaire. "Un seuil d'intensité carbone a été fixé, dont le but est d'éliminer la Chine", indique Dominique. Il estime que c'est un virage idéologique très intéressant. Le Sénat a voté une régulation des pratiques des influenceurs. D'après Jean-Michel Aphatie, le pouvoir public s'en préoccupe depuis la polémique entre le rappeur Booba et l'une des plus connues des influenceurs Magali Berdah. Booba reprochait aux influenceurs de mentir à ceux qui leur faisaient confiance. La direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes a révélé dans son enquête de janvier dernier que 60 % des pratiques commerciales des influenceurs sont trompeuses. Les sénateurs ont pris de mesures. S'il y a de la publicité, les influenceurs devront le dire, sinon il y a des sanctions financières, interdiction de recommander des opérations de chirurgie esthétique, des abonnements à des pronostics, de paris sportifs et des sachets de nicotine. Catherine Jentile revient sur la condamnation de Donald Trump. L'ancien président américain a été reconnu mardi à New-York comme responsable d'agression sexuelle. Une journaliste l'accusait de l'avoir violé dans une cabine d'essayage d'un grand magasin new-yorkais il y a 27 ans. Le viol n'a pas été reconnu, mais l'agression sexuelle l'était. Il va devoir payer 5 millions de dollars à cette femme. Donald Trump nie les accusations de la journaliste. "Le plus spectaculaire dans tout ça, c'est qu'on pourrait imaginer que ça le fasse plonger dans les sondages côté Républicain. Au contraire, il a pris des points", conclut Catherine. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.