Les partis pris : "Blocages, les deux poids, deux mesures", "Renouvelables, on y est !" et "Le rêve nationaliste de... Zelensky ?"

La colère des agriculteurs se poursuit et s'amplifie. Mais même si la plupart des Français ont beaucoup de sympathie pour eux, il faut souligner aussi nos contradictions et celles du gouvernement. En ce qui concerne les blocages, Ruth Elkrief voit qu'on est parfois très dur avec certains, alors qu'on trouve normaux les barrages initiés par les agriculteurs qui manifestent. Elle estime donc qu'il y a deux poids, deux mesures tout en rappelant notamment les propos du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur ce sujet. Nous ne cessons pas de dire "à quand les énergies renouvelables, l'éolien et le solaire, vont-elles monter en puissance ?". Ça y est, l'année 2023 a marqué une rupture incroyable, spectaculaire, d'après François Lenglet. Il rappelle les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie selon lesquels les capacités nouvelles renouvelables installées partout dans le monde, en 2023, étaient supérieures de plus de 50% qu'en 2022. Il estime que c'est la première fois qu'on franchit un tel cap. Dans son discours, à Davos, en Suisse, Volodymyr Zelensky a repris un credo nationaliste qu'on trouve, presque, chez Vladimir Poutine. D'après cette allocution du président ukrainien, tous les Ukrainiens d'origine pourront demander leur nationalité ukrainienne et garder celle qu'ils possèdent. Ce privilège serait aussi valable pour les combattants étrangers, une manière, peut-être, de les remercier. Abnousse Shalmani se demande donc quant au sort des Ukrainiens d'origine en Russie qui ont une histoire propre en dehors de l'Ukraine nationale. En tout cas, selon elle, c'est inédit et assez contradictoire dans l'histoire ukrainienne.