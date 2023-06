Les partis pris : "Bordeaux, la violence et l'émotion", Déficit/retraites, l'enfumage continue" et "Sous-marin, la course contre la montre"

L'agression de la fillette de sept ans et de sa grand-mère de 73 ans, à Bordeaux par un SDF, a fait réagir des classes politiques, notamment Françoise Frémy, adjointe au maire EELV de Bordeaux. Elle affirme que cela arrive à tout le monde de se faire agresser et que le problème ne pourra pas être résolu de suite. Jean-Michel Aphatie n'est pas du tout d'accord et dit que c'est l'idéologie qui empêche la réalité. L'État compense silencieusement les déficits de retraites avec des subventions d'équilibre et de sur-cotisation. Des sur-cotisations qui représentent plusieurs dizaines de milliards d'euros et qui abondent le régime des retraites de façon à masquer les déficits. Selon François Lenglet, le gigantesque défaut des rapports du COR est qu'ils considèrent les 71 milliards de sur-cotisation, comme des ressources pérennes. Le sous-marin disparu qui partait observer le Titanic n'a toujours pas donné signe de vie, une heure 45 après son départ. Un petit submersible non homologué, à coque en fibre de carbone et non en acier. Abnousse Shalmani trouve l'histoire tragique et fascinante en même temps. Selon elle, il s'agit soit d'une rupture de communication soit le sous-marin a coulé.