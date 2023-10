Les partis pris : "Bureaucratie, un ancien ministre balance", "Bétonnage, la guerre est déclarée" et "Suella Braverman, la Zemmour anglaise"

Ruth Elkrief s'est intéressée à l'histoire d'un homme qui a occupé tous les plus grands postes de la République qui est revenu à la vie normale. Arrivé à la retraite, Jean-Pierre Jouyet se rend compte de ce qu'il a fait. L'ancien secrétaire général de l'Élysée sous François Hollande, ex-directeur général du Trésor au début des années 2000 puis secrétaire d'Etat aux Affaires européennes sous Sarkozy raconte, dans un livre intitulé "Est-ce bien nécessaire, Monsieur le ministre" (Albin Michel) paru ce 5 octobre, comment il s'est fourvoyé toute sa carrière. Une sorte de mea-culpa rare et sidérant. Pascal Perri est revenu sur la décision de Laurent Wauquiez de ne pas vouloir appliquer le plan"zéro artificialisation nette". "C'est une loi ruralicide", estime le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce dispositif vise à stopper la bétonisation des sols en 2050. Il a été mis en place par le biais de la loi Climat et résilience adoptée en 2021. "C'est bureaucratique", a-t-il évoqué. La guerre est déclarée. Alors, qui a raison ? Dans son intervention, Pascal Perri apporte des éléments de réponse. Le mouvement de droitisation gagne du terrain en Scandinavie, en Allemagne. Mais selon Catherine Gentile, la Grande-Bretagne n'est pas aussi en reste, notamment par l'intermédiaire de la ministre de l'Intérieur britannique Suella Braverman. Elle a sonné la charge contre l'immigration. La "Zemmour anglaise" et le gouvernement ont une idée pour essayer de régler enfin la question et reprendre le contrôle de la frontière.