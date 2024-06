Les partis pris : "Ça craque autour du président...", "Il n'y a pas d'immunité économique ! " et "Ukraine, l'impossible accord du sud"

Emmanuel Macron semble fâcher de plus en plus son camp. "La haine", "la trahison", "le gâchis", "on a disparu de l'affiche", ce sont les termes employés par un député de la majorité lorsqu'on lui demande ce qu'il ressent aujourd'hui à l'égard du chef de l'État. Selon Ruth Elkrief, "le lien est brisé". "Ils n'en reviennent toujours pas de la brutalité, de la solitude et d'une forme d'inconséquence de cette décision" de dissoudre l'Assemblée nationale. La Première ministre britannique Liz Truss a été éjectée après 44 jours seulement à son poste. Des cas similaires ont été observés en Grèce, en Italie, au moment de Silvio Berlusconi qui a été sorti par ses homologues européens mais appuyé par les marchés. Mais l'histoire de la France elle-même est ponctuée de crises de financement, qui ont causé des difficultés très importantes aux différents gouvernements. Selon François Lenglet, "il n'y a pas d'immunité économique ! ". Quatre-vingt-dix des pays étaient rassemblés ce week-end en Suisse, dans le cadre du sommet pour la paix en Ukraine. L'objectif de cette réunion, selon le ministre des Affaires étrangères suisse, hôte de ce sommet, est d'inspirer un futur processus de paix. "C'est beaucoup de bruit pour rien, j'ai envie de vous dire", réagit Magali Barthès