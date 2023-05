Les partis pris : "Darmanin ne devrait pas dire ça", "Halte au catastrophisme économique !" et "Charles III, un roi mis au défi"

Jean-Michel Aphatie, est revenu sur les propos de Gérald Darmanin, invité des Grandes Gueules sur RMC, qui a affirmé jeudi que la Première ministre italienne est "incapable de régler les problèmes migratoires". Jean-Michel Apathie estime qu'il a posé le problème dans l'immigration qui existe, mais ne l'a pas fait pas en termes diplomatique. "Ça va se régler entre la France et l'Italie... Ce n'est pas la première fois qu'il y a des coups de show", rassure-t-il. "Gérald Darmanin n'aurait pas dû dire ça". À son avis, Gérald Darmanin devrait faire ses excuses, car étant dans le gouvernement, il a fait une faute diplomatique. Dominique Seux s'est penché sur le regard extérieur de notre situation globale. Les Journaux "The Economist" et "The Guardian" se font leurs opinions, de façons variées, mais se ressemblent sur l'affirmation que "Les Français sont bizarres et incompréhensibles". La situation dans laquelle nous sommes est infiniment meilleure que ce que nous croyons, pensent les Anglais. "Ce n'est pas la réalité des choses que nous voyons quand on regarde les chiffres". Il y a moins d'inégalité entre les Français, l'espérance de vie est plus longue, ou encore, le taux de chômage en baisse. En somme, on a un regard extérieur qui est "intéressant, qu'il faut entendre", peut-être pour baisser un peu la pression. "Regardons quand même les données et arrêtons de penser en permanence que tout va mal", insiste-t-il. Catherine Jentile s'est penchée sur le couronnement de Charles III. Pour ceux qui sont pour la monarchie, le couronnement est vu comme un rêve qui se réalise. "Là où Charles III est au défi et qu'il faut qu'il gagne son pari, c'est concernant les jeunes", lance-t-elle. Chez les 18 et 24 ans, ils ne sont que 26% à considérer que la monarchie est bonne pour le Royaume-Uni. "Il peut gagner sur son côté écolo qui plaît à la jeunesse", avance-t-elle. Il avait compris avant tous les autres qu'il fallait se battre pour sauver la planète.