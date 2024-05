Les partis pris : "De l’autorité, et de l’efficacité ? ", "Musk à Paris et sur mars…" et "Attentat de Moscou, changement de pied"

Gabriel Attal a fait preuve d'autorité dans son discours lorsqu'il s'agissait des mineurs, dans l'après-midi de ce vendredi 24 mai. Arlette Chabot remarque que le Premier ministre incarne très bien l'autorité, mais il faudrait qu'il réussisse à démontrer que l'État, avec lui, n'est désormais plus impuissant. Elle insiste donc sur les moyens, car il y a eu souvent des annonces, mais le problème, c'est l'efficacité de ces mesures selon elle. Au salon de VivaTech, Elon Musk a parlé de ses visions sur l'avenir du monde, notamment de sa croyance en la civilisation multiplanétaire en cas de cataclysme sur Terre. Dominique Seux se demande comment contrôler cet homme qui intervient à peu près dans toutes les activités humaines d'aujourd'hui. Il faut faire attention et il ne faut pas écouter tout ce qu'il raconte, notamment sur la civilisation multiplanétaire, selon lui. Presque deux mois après l'attentat à Moscou, les Russes ont enfin reconnu que ceux qui étaient derrière le carnage étaient des islamistes au Khorasan. Cela était une évidence pour tout le monde. Catherine Jentile de Canecaude dit que c'est un bon progrès, mais trouve dommage que cela ait pris du temps.