Les partis pris : "Des règles... même pour le président", "Trafic aérien, ce qu'on ne dit pas..." et "Modi gagne, mais... "

Emmanuel Macron s'exprimera le soir du jeudi 6 juin à l'occasion des célébrations du 80ème anniversaire du débarquement. À trois jours des Européennes, cette future intervention fait débat. Selon ses opposants, le président ne fait que voler au secours de la liste de Valérie Hayer. Pour Ruth Elkrief "L'européen, Emmanuel Macron, ne peut pas manquer une telle occasion de défendre son credo". Les chiffres du trafic aérien se prépare à battre des records en 2024, avec cinq milliards de passagers attendus. Pourtant, le secteur aérien se trouve dans une situation de pénurie d'appareil et est très critiqué à cause de ses émissions carbones. Selon François Lenglet, la montée en puissance des pays émergents et leur équipement en avion contribue à cette explosion du trafic aérien. Narendra Modi, du parti nationaliste BJP, a remporté les élections législatives en Inde, ce mardi 4 juin. Il entrera alors dans son troisième mandat au poste de Premier ministre, mais avec une majorité parlementaire réduite. "Quoi qu'il arrive, l'hindutva a gagné, il s'en est fini de la laïcité indienne", souligne Abnousse Shalmani. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.