Les partis pris : "E. Macron, ces idées qui font pschitt", Immigration, il n'y a pas que l'économie" et "Meloni, une populiste face à la réalité

Ce mercredi 30 août sera le moment clé pour ce qu'Emmanuel Macron annonce être comme une grande initiative de rentrée. Le but selon lui, est de bâtir ensemble des textes législatifs et d'ouvrir le cas échéant à des référendums. Ruth Elkrief pense que l'événement va faire pschitt mais qu'il peut quand même en sortir des pré-référendum, même si elle n'en crois pas trop. François Lenglet pense qu'il faut plus d'immigration en France si l'on veut s'en sortir économiquement. Le pays s'apprête à vieillir et se prépare à une diminution de la population active avec des conséquences économiques très lourdes. Selon lui, elle ne peut pas être la solution exclusive au vieillissement, mais la part de l'immigration dans la croissance démographique est déjà considérable. Giorgia Meloni se heurte au mur des réalités quant aux faramineuses promesses des activités économiques. Selon Abnousse Shalmani, le populisme permet peut-être de gagner les élections, mais ne permet pas de gouverner. Elle trouve cela spectaculaire que Meloni vient d'en faire la preuve. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.