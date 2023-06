Les partis pris : "E. Macron cherche la parade à Liot","Fraudes, enfin des mesures..." et " Nos cousins du Québec"

Le président Emmanuel Macron, cherche la parade à Liot. À partir de mercredi 31 mai, en commission des affaires économiques, la proposition de loi visant à abroger la réforme des retraites va être étudiée. Le groupe Liot a été créé il y a un an avec les encouragements du gouvernement, qui espérait que Liot pourrait être la roue de secours quand il manquerait des voix à des projets de loi gouvernementaux. "Le 8 juin, si ça passe, c'est un choc politique", prévient Jean-Michel Aphatie. Et souligne que "ce désordre-là est lié à l'absence de majorité parlementaire". Après la fraude fiscale, Gabriel Attal, ministre des Comptes publics, annonce son plan de lutte contre la fraude sociale. François Lenglet se réjouit de cette nouvelle. Pour lui, "c'est une bonne idée pour au moins trois raisons". "La première est que la fraude, c'est du vol, le second est que cela permet d'évaluer le total des fraudes, et enfin, s'attaquer au sujet, c'est reprendre du terrain aux populistes", explique-t-il. Une étude sur l’origine des Québécois révèle que deux tiers de la population ont des ancêtres uniques. Sur 2 600 individus, ils ont donné naissance aux deux tiers de la population. Convaincue de la merveille de la génétique, Abnousse Shalmani pense que "rien ne se perd, tout se transmet". L'étude a permis de constater que plusieurs facteurs contribuent à la compréhension d'une population, poursuit-elle. C’est pourquoi, il y a encore 5,6 millions de francophones au Québec. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.