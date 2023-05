Les partis pris : "E. Macron, comme si de rien n'était..", IA/emplois, le grand paradoxe" et "Serbie, le réveil des pro-russes"

Emmanuel Macron était de nouveau sur le terrain comme si de rien n'était alors que rien ne va. Cela fascine incroyablement Jean-Michel Aphatie de voir autant d'argent distribué par le chef de l'Etat, et ne comprend pas d'où sort tout cet argent. Dans la presse, les témoignages des manifestants qui se sont retrouvés aux postes de police se sont multipliés. Jean-Michel Aphatie trouve dommage que la police soit devenue une instrumentalisation des gardes à vue à des fins répressives. Les Etats-Unis comme la France s'inquiètent autour de l'IA générative, notamment du Chat GPT-4. Il y a des gens qui veulent embrasser sans nuance, car c'est une nouveauté, l'avenir de l'humanité. Pascal Perri pense qu'il y a des points de vue raisonnables. Geoffrey Hinton, dans le New York Times, a dit "les scientifiques ne devraient pas continuer à faire montrer des systèmes avant de savoir s'ils sont capables de les contrôler". Selon Pascal Perri, il faut voir les choses en face, aujourd'hui, IA menace plus de tâches que de métiers. D'après lui IA détruira des emplois, mais va également en recréer, comme à chaque révolution. Suite à la fusillade du mercredi 3 mai, dans une école de Belgrade, le ministre de l'Éducation Serbe, Branko Ruzic accuse Internet, les jeux vidéo et l'influence désastreuse des valeurs occidentales. Abnousse Shalmani trouve grossier que c'est en faveur d'un terrible fait divers que la classe politique Serbe se rattache à la Russie tout en sachant que le jeune tueur de 13 ans avait subi un terrible harcèlement scolaire qui lui a poussé à prémédité le crime depuis des mois.