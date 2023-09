Les partis pris : "E. Macron le joue Français moyen", "Quoi qu'il en coûte, l'effet boomerang" et "Niger, la pari manqué de la France"

Lors de son interview hier soir, dans le JT de 20H, le président de la République a présenté les grandes lignes de son projet en faveur de la transition écologique. Parmi elles, "continuer l'électrification des véhicules". "On doit pousser nos ménages à céder les vieux diesels pour aller plus vers de l'hybride et de l'électrique. En France, on aime la bagnole. Moi, je l'adore", a-t-il déclaré. Selon Arlette Chabot, "il a bien compris comment il fallait parler... Pour parler aux classes populaires, on prend les mots de la classe populaire". Le chef de l'État s'est également indigné des marges anormales faites par nos grandes entreprises et notamment dans l'alimentaire, lors de sa prise de parole. "On va mettre en place un accord sur la modération des marges dans tout le secteur. Pour François Lenglet, "le constat des marges est juste, il a été fait par la Banque centrale européenne". "Il est tout à fait possible que ça soit un effet de second tour du "Quoi qu'il en coûte mondial", ajoute-t-il. Alors qu'Emmanuel Macron disait que nous ne céderons pas, il est obligé de s'incliner. "Dans les prochaines heures, notre ambassadeur au Niger va revenir en France", a annoncé le chef de l'État hier. Les soldats français, quant à eux, vont quitter le Niger, "d'ici la fin de l'année". Pour Catherine Jentile de Canecaude, c'est "le pari manqué de la France. Mais quand même, c'est une belle ambition qui était de défendre la démocratie au Niger".