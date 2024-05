Les partis pris : "E. Macron le nouveau Démosthène ?", "Retraites, l’idée à 14 milliards" et "Extrême droite allemande, la chute"

Emmanuel Macron est agent de Mbappé et coach de l’Équipe de France. Aussi, il est persuadé qu’il est le seul à pouvoir renouer le dialogue en Nouvelle-Calédonie. On dit toujours que tout remonte à l’Élysée. Ce n’est pas faux, mais en même temps, on a un président de la République qui adore s'emparer de tout. Selon Arlette Chabot, c’est la devise de Macron : “J’y vais, je pars, surtout quand c’est difficile”. Puisqu'on a dépensé beaucoup d’argent, il faut remplir les caisses, donc un groupe de parlementaires propose de désindexer de l’inflation pendant un an les pensions de retraite. Puisque le gouvernement a donné des chèques carburant, des ristournes, un bouclier énergétique… Pascal Perri pense que c’est ce qu’ils se disent : “Les Français ne veulent pas rendre le pognon, alors on va le reprendre”. Lors d’une interview au journal italien La Repubblica, Maximilian Krah, tête de liste de l’AfD pour les Européennes du 9 juin, avait estimé qu'un SS n'est pas automatiquement criminel. Selon Abnousse Shalmani, cela fait super scandale en Allemagne. L’AfD chute donc dans les sondages, de 23 à 15% et a décidé que Maximilian Krah sera interdit de meeting et d'événement de campagne. Donc, c’est une liste sans tête qui se présente aux élections. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.