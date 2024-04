Les partis pris : "E. Macron, une certaine crédibilité", "Milei, et si ça marchait…" et "Iran, la mort pour le rappeur"

Dans son discours, sept ans après la Sorbonne, le président de la République française avertit que l'Europe pourrait mourir. Ruth Elkrief pense qu’il est crédible, car depuis 2017, il a influé incontestablement sur le déroulement et les décisions de l'Europe, et aujourd’hui, il parle d'une nécessité de passer à la vitesse supérieure avec réalisme, sans dogme. Par contre, elle est sceptique par rapport à son optimisme sur le phénomène migratoire. Le président argentin Javier Milei, surnommé le Trump argentin, dresse un premier bilan. François Lenglet manifeste que le bilan est contrasté, mais pas totalement inintéressant. Est-ce que cela peut marcher durablement ? Selon François Lenglet, cela repose sur une idée qui est de “casser la demande pour faire baisser l'inflation". Un tribunal iranien a condamné à mort un célèbre rappeur iranien, Toomaj Salehi, emprisonné depuis plus d'un an et demi pour son soutien au mouvement de contestation de 2022. Abnousse Shalmani pense que le simple fait que la sentence ait déjà été prononcée est un énorme risque que prend la mollarchie, car le rappeur est extrêmement populaire. Il est la voix sociale, révolutionnaire, des libertés, des hommes, des femmes et des chiens. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.