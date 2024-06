Les partis pris : "Élections, les 3 chiffres à surveiller", "Démographie, vrai handicap de l'Europe" et "Moscou à la conquête de l'Afrique"

Les élections européennes auront lieu le dimanche 9 juin. Cette fois, les résultats sont encore plus attendus en raison d'un possible basculement du rapport de force. Dimanche soir, il faudra scruter avec attention particulière les chiffres de l'abstention, le score du Rassemblement National et le score de LFI, souligne Ruth Elkrief. L'année 2024 marque le début du déclin démographique de l'Europe. La France enregistre le plus faible nombre de naissances depuis l'après-guerre. Ce déclin s'illustre également à travers le vieillissement de la population qui a des impacts significatifs sur la productivité et la croissance. Selon les observations de François Lenglet, le nombre d'enfants, c'est la base. Pourtant, durant les campagnes électorales, il n'a pas été question de politique nataliste. Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a récemment effectué une tournée en Afrique, visitant notamment la Guinée, le Congo, le Burkina Faso, et enfin le Tchad. La Russie veut promouvoir une coopération militaire et technique avec ces pays africains. "Il ne fallait pas qu'on disparaisse, car la première chose que feront les Russes, c'est de prendre la place des Occidentaux", réagit Abnousse Shalmani. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.